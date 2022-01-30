Больше 100 посетителей зоопарка в США оказались заперты с дикими зверьми из-за хулиганов

Больше сотни посетителей зоопарка в Сан-Диего, Калифорния оказались заперты поблизости от диких зверей из-за хулиганов, сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел на канатной дороге, в одном из вагончиков, в которых на экскурсии находилось более сотни посетителей. Четверо хулиганов стали раскачивать вагон из стороны в сторону во время движения, из-за чего он сошел с направляющих и застрял поблизости от хищных животных.

Достать посетителей у зверей не получилось, но люди (в том числе маленькие дети) просидели в под угрозой более двух часов, пока не приехали спасатели из ближайшей пожарной части.

Хулиганы — четверо мужчин в возрасте от 20 до 24 лет — были арестованы приехавшими полицейскими. Им грозит наказание по статье «Вандализм».

Ранее в зоопарке Ташкента мать бросила дочь в вольер к медведю.

Девочке повезло — хищник ее не тронул, понюхал и отошел. Ребенка вытащили из вольера и передали медсестре. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на умышленное убийство — матери грозит от 15 до 25 лет лишения свободы.