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Moderna начала испытания вакцины против ВИЧ на людях

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Биотехнологическая компания Moderna начала ранние испытания на людях мРНК-вакцины для лечения ВИЧ. Об этом говорится в пресс-релизе для инвесторов, сообщает ABC News.

Первые опыты по введению вакцины прошли в Школе медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия.

Испытание, проведенное в партнерстве с некоммерческой Международной инициативой по вакцине против СПИДа, предназначено для проверки того, может ли вакцина, которая доставляет иммуногены ВИЧ через информационную РНК (мРНК), вызывать выработку В-клетками организма антител, способных защитить от вируса.

Уже на протяжении четырех десятилетий вирус иммунодефицита человека — именно столько болезнь известна миру — остается непобедимым для иммунной системы человека. Ученые не смогли разработать вакцину, хотя добились успехов в лечении, разработав метод высокоактивной антиретровирусной терапии и создав инъекционные препараты длительного действия для профилактики и лечения до и после контакта.

Ранее сообщалось, что ученые научились создавать внутри человека «фабрику» по производству антител к ВИЧ.

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