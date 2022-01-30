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Врач пояснил, как уберечь себя от заражения при посещении общественных мест

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Depositphotos

Врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что уберечь себя от заражения коронавирусом при посещении общественных мест можно, если по возвращении домой промывать нос и рот, сообщает РИА «Новости».

«При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки, после возвращения из общественных мест обязательно промыть слизистую носа, прополоскать рот», — заявила Ищенко.

Она отметила, что клинические проявления COVID-19 зависят от количества попавшего в организм вируса.

«Клиника будет зависеть и от того, каково состояние иммунной системы человека. Чтобы предупредить большое попадание возбудителя, нужно защищать дыхательные пути, это, допустим, та же маска. Человек при разговоре, при чихании с биологическими жидкостями вирус выдыхает, и маска может защитить», — пояснила Ищенко.

Врач также порекомендовала повысить качество питания на время подъема заболеваемости, так как хорошее состояние микрофлоры кишечника повысит производительность иммунных клеток.

Ранее врач Нетесов заявил, что повторное заражение коронавирусом связано с новыми штаммами.

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