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Циклон несет сильную непогоду в Центральную Россию

Вильфанд: в Центральной России прогнозируется широкий диапазон погодных напастей

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Центральной России прогнозируется широкий диапазон погодных напастей, сообщает ТАСС.

«Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион», — пояснил Вильфанд.

Кроме Краснодарского края, ледяные дожди прогнозируются также в Крыму. В Московской, Брянской и Орловской областях ожидается мощная метель.

Ранее стало известно, что в одном из американских штатов прогнозируют выпадение метра снега за ночь.

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