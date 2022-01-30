Раскрыта причина повторного заболевания COVID-19

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом связано с новыми штаммами и слабым действием некоторых вакцин, сообщает РИА «Новости».

«Давайте, во-первых, честно скажем, что у нас одна вакцина — «Спутник V». Потому что только она дает достоверно подтвержденный научными публикациями иммунитет, и довольно сильный. По всем остальным вакцинам пока нет таких публикаций, поэтому нельзя говорить, что они защищают. Да и данные по их эффективности из регионов не впечатляют, мягко говоря. Второй момент заключается в том, что появились новые варианты вируса», — заявил Нетесов.

В качестве примера, он привел в пример Израиль, где вакцинация населения в один момент прошла на уровне 100%.

«Там все рано вакцинировались в январе-марте 2021 года, но когда в страну в конце августа того же года попал вариант «дельта», то заболеваемость начала быстро расти. Их специалисты оперативно проанализировали ситуацию: заболеваемость начала расти у тех, кто вакцинировался раньше всех. Тогда они срочно ввели третью вакцинацию, убедили граждан своих – и вспышку быстро подавили. Так что вот пример того, как надо грамотно действовать в таких ситуациях», — объяснил Нетесов.

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