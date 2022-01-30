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Врач рассказал, чем насморк при «омикроне» опасен для мозга

ЛОР-врач Зайцев рассказал, почему для «омикрона» характерная сильная головная боль

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Depositphotos

ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что насморк при «омикрон»-штамме коронавируса опасен для здоровья головного мозга. Специалиста цитирует радио Sputnik.

По мнению врача, многие недооценивают серьезность затянувшегося насморка, который часто бывает при заражении «омикроном». Опасность этого симптома связана связана с длительным воспалением слизистой оболочки носа и нарушением снабжения крови кислородом.

«Носовое дыхание на 70%вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — уточнил врач. По этой причине длительный насморк чреват постоянными и сильными головными болями.

Зайцев посоветовал обратиться к врачу, если полноценное дыхание через нос не удается восстановить в течение недели. Если же затяжной насморк осложняется другими симптомами, то лучше вызвать врача на дом.

Ранее врач рассказал о неожиданном последствии пережитого «омикрона».

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