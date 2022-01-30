В ДР Конго устроят массовую казнь из-за убийства двух сотрудников ООН

Из-за убийства сотрудников ООН в 2017 году, военный трибунал Демократической республики Конго постановил казнить 51 человека, виновного в похищении и гибели иностранцев, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в марте 2017 года в провинции Касаи, где в то время шел военный конфликт между армией и местными повстанцами. Уточняется, что двое сотрудников миссии ООН — гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин Соединенных Штатов Майкл Шарп — были похищены, а затем убиты.

Военный трибунал рассматривал дела 54 местных жителей — среди этого числа, двое были оправданы, еще один человек приговорен к 10 годам тюрьмы, а остальные 51 человек осуждены на смертную казнь.

Тем не менее, из-за моратория на смертную казнь, действующего с 2003 года, «смертники» будут отбывать пожизненное заключение.

В 2020 году около 100 сотрудников ООН и членов их семей пострадали при взрыве в Бейруте.