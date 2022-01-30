Врач рассказал о неожиданном последствии пережитого «омикрона»

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев заявил, что у перенесших «омикрон» может наступить неожиданное сгущение крови. Об этом он сообщил в интервью URA.RU.

Медик рассказал, что после перенесенного «омикрона» у пациентов может возникнуть аберрантная гиперкоагуляционная реакция, — именно в результате нее, вне зависимости от тяжести заболевания, может наблюдаться сгущение крови.

«То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами», — сказал Токарев,

Состояние гиперкоагуляции — склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.

То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами,

Ранее терапевт рассказал, как не надо лечить «омикрон». Медик также порекомендовал не сбивать невысокую температуру.