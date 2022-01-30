Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Третьяк заявил о недопустимости смешивания спорта и политики 02:19
Россиянам посоветовали отключать мобильный интернет на ночь 02:06
Борис Джонсон хочет улучшить отношения с Россией 02:02
Британская армия собирается усилить контингент в Европе 01:49
«Динамо» ответило на обвинения Салиховой в накрутке просмотров на YouTube 01:44
Под Киевом произошло заказное убийство семейной пары 01:36
Хорватский президент заявил об обмане Украины со стороны Евросоюза 01:27
Салихова обвинила «Динамо» в накрутке на YouTube 01:26
«Алания» досрочно прервала товарищеский матч из-за массовой драки игроков 01:26
Тиктокера Павла Прокудина обвинили в избиении женщин во время стрима 01:22

Врач рассказал о неожиданном последствии пережитого «омикрона»

Профилактолог Токарев предупредил о сгущении крови у переболевших «омикроном»

close
100%
Depositphotos

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев заявил, что у перенесших «омикрон» может наступить неожиданное сгущение крови. Об этом он сообщил в интервью URA.RU.

Медик рассказал, что после перенесенного «омикрона» у пациентов может возникнуть аберрантная гиперкоагуляционная реакция, — именно в результате нее, вне зависимости от тяжести заболевания, может наблюдаться сгущение крови.

«То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами», — сказал Токарев,

Состояние гиперкоагуляции — склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.

То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление. Вопрос этот изучается, и мы пока не можем сказать, встречается ли риск этого осложнения у всех пациентов, связано ли с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, но пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами,

Ранее терапевт рассказал, как не надо лечить «омикрон». Медик также порекомендовал не сбивать невысокую температуру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть