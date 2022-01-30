Снежная буря атаковала Эстонию

В Эстонии из-за снежной бури без света остались десятки тысяч людей, снег также перекрыл часть дорог, сообщает «Интерфакс».

Без света на 22.00 мск остались более десяти тыс. домохозяйств, кроме того, часть рейсов в эстонских аэропортах была отменена. В Таллинском аэропорту сообщили, что часть рейсов была переназначена на аэропорты соседних с Эстонией стран. Одним из таких рейсов стал самолет из Краснодара с командой баскетболистов «Локомотива».

На западном побережье Балтийского моря дует ветер вплоть до 25 м/с. Дороги, как местного значения, так и республиканские, частично закрыты из-за заледеневшего мокрого снега. По прогнозам местных синоптиков, утром в воскресенье, 30 января, ожидается ухудшение снежной обстановки и на востоке страны.

Ранее циклон оставил несколько населенных пунктов на Сахалине без света.

Кроме того, в аэропорту Южно-Сахалинска объявили о задержке 12 рейсов. Особенно сильно циклон «прошелся» по южной части Сахалина.