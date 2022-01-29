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В России создадут центры по работе с подростками из «группы риска»

Обмудсмен Львова-Белова объявила о создании центров по работе с подростками из «группы риска»

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Depositphotos

В России создадут сеть центров по работе с подростками «группы риска» в рамках программы «подростки России». Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает РИА «Новости».

«Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — пояснила детский омбудсмен.

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года, президент России Владимир Путин утвердил 16 поручений. В их числе — внести до 1 мая этого года в программу среднего и высшего образования курс, обучающий как можно раньше выявлять предпосылки девиантного поведения у детей и подростков, а также оказывать им своевременную педагогическую, психологическую и медицинскую помощь. Заняться этим вопросом президент поручил кабмину.

К лету правительство также должно рассмотреть предложения Совета при президенте, касающиеся предоставления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсации для погашения задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, образовавшейся в период, когда они не жили там, например, в связи с установлением над ними опеки или попечительства.

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