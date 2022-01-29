В Петербурге годовалая девочка отравилась наркотиком

В одну из больниц Санкт-Петербурга доставили годовалого ребенка с острым пероральным отравлением психотропным веществом. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, несовершеннолетняя мать девочки ранее не привлекалась к административной или уголовной ответственности.
В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей в отношении семнадцатилетней родительницы.
Это не первый подобный случай в Петербурге. В октябре прошлого года в одну из городских больниц доставили двухлетнего ребенка с отравлением неизвестным наркотиком. В отношении 36-летнего отца ребенка было возбуждено уголовное дело.
После этого в городе Никольское Ленобласти годовалая девочка отравилась синтетическим наркотиком метадоном. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.