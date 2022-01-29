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Ученые Британии выявили более заразный подтип «омикрон»-штамма

Агентство по здравоохранению Британии заявило о существовании более заразного подтипа «омикрон»-штамма COVID-19

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Depositphotos

Подтип BA.2 «омикрон»-штамма коронавируса может распространяться быстрее других подтипов. Об этом свидетельствуют данные анализа агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), опубликованного на портале правительства страны.

Исследование проводилось в период с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.

«Анализ данных отслеживания контактов показывает, что передача, вероятно, будет выше среди контактов со случаями BA.2 (13,4%), чем среди контактов с другими случаями Omicron (10,3%)», — говорится в исследовании.

Медики отмечают, что пока изначальный подтип штамма — BA.1 — доминирует в Великобритании, а доля случаев BA.2 невелика.

Всего было выявлено 426 подтвержденных случаев «омикрона» подтипа BA.2, самый ранний из которых датирован 6 декабря 2021 года. Из этого количества основную часть нашли в Лондоне (146) и на юго-востоке страны (97).

«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1», — пояснила главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс.

Ранее директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя заявил об обнаружении «омикрона-2» — новой вариации штамма, которая свидетельствует, что коронавирусная инфекция меняется в сторону сезонных заболеваний. Он отметил, что вариация была обнаружена больше месяца назад, но власти не стали «тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «омикрону-1».

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