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В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

«Радио Прага»: в Чехии случайно уничтожили секретный доклад президенту Земану о взрывах во Врбетице

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Radovan Stoklasa/Reuters

Полиция Чешской Республики изучает обстоятельства уничтожения секретного документа, касающегося взрывов складов боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. Об этом сообщает «Радио Прага» со ссылкой на источники.

В донесении Службы безопасности и информации страны, адресованном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, якобы содержались «данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к унесшим жизни двух человек и нанесшим огромный финансовый ущерб взрывам». При этом полиция выяснила, что документ был уничтожен, только когда начала проверять соблюдение резиденцией президента режима работы с подобными сведениями.

Донесение, по данным радиостанции, могло быть уничтожено «случайно вместе с некоторыми иными документами».

Президентский канцлер Вратислав Минарж официально не опроверг факт уничтожения документа, однако заверил, что получить доступ к нему люди, не имеющие на это права, не могли. Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак отметил, что уничтожением документов занимаются только специальные сотрудники, составляющие для этого необходимые протоколы.

Ранее чешское новостное издание iROZHLAS со ссылкой на источники в полиции сообщило, что к двум взрывам складов боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году может быть причастен бывший российский военнослужащий Николай Шапошников.

Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 российских дипломатов, которые, как утверждалось, были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив об абсурдности этих версий.

Инцидент во Врбетице произошел 16 октября 2014 года: на складе, где хранились боеприпасы, произошел взрыв, погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании.

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