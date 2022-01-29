В Италии обнаружили «омикрон-2»

Директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя заявил об обнаружении новой вариации штамма коронавируса «омикрон», которая свидетельствует, что коронавирусная инфекция меняется в сторону сезонных заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта мутация, «омикрон», все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире, даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени», — сказал Вайя.

Он отметил, что «омикрон-2» нашли больше месяца назад, но не стали «тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «омикрону-1».

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что в последнее время появляется много сообщений о появлении сыпи при заражении южноафриканским вариантом SARS-CoV-2.