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В Италии обнаружили «омикрон-2»

Директор института Спалланцани: «омикрон-2» свидетельствует, что COVID-19 становится сезонной инфекцией

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» (Lazzaro Spallanzani) Франческо Вайя заявил об обнаружении новой вариации штамма коронавируса «омикрон», которая свидетельствует, что коронавирусная инфекция меняется в сторону сезонных заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта мутация, «омикрон», все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире, даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени», — сказал Вайя.

Он отметил, что «омикрон-2» нашли больше месяца назад, но не стали «тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «омикрону-1».

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что в последнее время появляется много сообщений о появлении сыпи при заражении южноафриканским вариантом SARS-CoV-2.

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