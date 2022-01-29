Власти Красноярского края подогрели дровами интерес к вакцинации

Администрация Минусинского района Краснодарского края мотивирует местных жителей вакцинироваться от COVID-19 возможностью выиграть грузовик березовых дров. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Чтобы стать участником конкурса, нужно привиться и до 20 февраля подать заявку.

«Конкурс призван повысить мотивацию граждан к ведению здорового образа жизни и к своевременной вакцинации. Темпы вакцинации в нашем районе стабильные. И даже скорее благодаря сознательности и гражданской инициативе наших граждан. А данный розыгрыш — лишь как дополнительный стимул», — рассказали в администрации.

Чиновники подчеркнули, что для сельской местности дрова — «очень актуальный» приз.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный перечислил способы поощрения россиян за вакцинацию от коронавируса. По мнению парламентария, привитым гражданам можно выдавать денежные премии или выделять льготы на посещение фитнес-клубов и оздоровительных центров.