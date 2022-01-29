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В Тюмени неизвестный водитель снес остановку, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате наезда на остановку в Тюмени

В Тюмени водитель «Лады-Приора» снес остановку, в результате пострадали три человека, сообщает 72.RU со ссылкой на региональную ГИБДД.

«Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается. Его личность устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются», — рассказали в правоохранительных органах.

Трое пострадавших женщин были доставлены в больницу.

Издание, изучив открытые данные, рассказало о том, что в последний раз машину продавали в прошлом сентябре. Владелец не отмечал каких-либо повреждений корпуса или внутренних деталей. Согласно информации Союза страховщиков, автомобиль может находиться в управлении двух людей, а страхователь — молодой человек 1998 года рождения.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей во множестве регионов России в ближайшие выходные, 29–30 января. Отмечается, что тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками Госавтоинспекции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги.

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