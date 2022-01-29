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Токаев заявил о переходе части боевиков из Алма-Аты в соседние республики

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Мария Гордеева/Reuters

Многие боевики и их командиры, участвовавшие в массовых беспорядках в Алма-Ате, покинули город. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

«Дело в том, что очень многие боевики, в том числе их командиры, покинули Алма-Ату. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц», — рассказал Токаев.

Он также рассказал, что участники массовых беспорядков захватили аэропорт в Алма-Ате для провоза прилетевших боевиков из центральной Азии. По его словам, они прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

26 января в Турксибском районе Алма-Аты снова ввели режим антитеррористической операции в результате попытки нападения на административные здания. По данным правоохранительных органов, задержаны пять человек.

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Протесты в Казахстане
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