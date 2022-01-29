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Токаев считает, что захват аэропорта в Алма-Ате был связан с боевиками

Президент Казахстана Токаев: захват аэропорта в Алма-Ате был нужен для провоза боевиков в страну

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Участники массовых беспорядков в начале января захватили аэропорт в Алма-Ате для провоза прилетевших боевиков из центральной Азии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

«Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», — сказал казахстанский президент.

Кроме того, Токаев рассказал, что лидеры атак на административные здания хотели заполучить досье на сотрудников правоохранительных органов.

«Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», — пояснил президент.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

26 января в Турксибском районе Алма-Аты снова ввели режим антитеррористической операции в результате попытки нападения на административные здания. По данным правоохранительных органов, задержаны пять человек.

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Протесты в Казахстане
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