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Мясников рассказал о необычном продукте, помогающем в борьбе с COVID-19

Врач Мясников заявил о пользе орехов для профилактики COVID-19

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что для самостоятельного укрепления иммунитета в борьбе с COVID-19 могут подойти орехи.

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — сказал телеведущий, объяснив, что этот продукт влияет на С-реактивный белок и снижает воспалительные процессы в организме.

Кроме того, по словам Мясникова, орехи снижают «плохой» холестерин и помогают при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Мясников заявил, что большое количество граждан России так или иначе переболеет «омикрон»-штаммом коронавируса. Медик отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. В случае заражения он посоветовал не сбивать температуру.

Также врач утверждал, что в условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без крайней необходимости.

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