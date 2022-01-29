Мясников рассказал о необычном продукте, помогающем в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что для самостоятельного укрепления иммунитета в борьбе с COVID-19 могут подойти орехи.

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — сказал телеведущий, объяснив, что этот продукт влияет на С-реактивный белок и снижает воспалительные процессы в организме.

Кроме того, по словам Мясникова, орехи снижают «плохой» холестерин и помогают при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Мясников заявил, что большое количество граждан России так или иначе переболеет «омикрон»-штаммом коронавируса. Медик отметил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни. В случае заражения он посоветовал не сбивать температуру.

Также врач утверждал, что в условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без крайней необходимости.