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Суд арестовал мужчину, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве своей жены

Суд постановил заключить под стражу 36-летнего Романа Розова, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, с которой он находился на стадии бракоразводного процесса. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 января обвиняемый выследил супругу после работы и поехал за ней на своем автомобиле. Поравнявшись машинами, он попросил ее выйти, а после затащил к себе в авто. После этого мужчина привез ее в подсобное помещение в Волоколамске, связал ей руки скотчем и изнасиловал. Из опасений, что жена обратится в полицию, он задушил ее и сбежал.

Сестра погибшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась с работы домой, в тот же день обратилась в правоохранительные органы. Оперативники обнаружили ее автомобиль, а впоследствии задержали самого мужчину.

Ранее сообщалось, что Розовы находились в процессе развода. В браке родились две девочки, сейчас им четыре года и 13 лет. Разошлись Ольга и Роман три года назад – журналисты сообщают, что муж нашел себе другую семью. Скандалов в семье не было, утверждают родственники.

Мать убитой девушки не может поверить в произошедшее, об убийстве дочери она узнала из Сети. По ее словам, даже после ухода Романа из семьи он нормально общался с детьми, а девочки были рады проводить время с отцом.

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