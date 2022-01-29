Заблудившегося тигренка ищут в Московской области

В подмосковной деревне Ермолино ведутся поиски тигренка, который заблудился. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального Министерства экологии и природопользования.

В настоящий момент точно неизвестно, где находится заплутавший хищник.

«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», — уточнили в пресс-службе Минприроды.

По последним сведениям, инспекторы охотнадзора уже прибыли на место, как и работники полиции. Помимо того, информация о возможности встретить молодого тигра предоставлена соседним охотничьим хозяйствам.

Местным жителям посоветовали не подходить близко к юному зверю и вызывать экстренную службу по телефону «112».

Ранее два бенгальских тигренка родились в нижегородском зоопарке. Бенгальский тигр — подвид тигра, населяющий Индию, Непал, Бутан и Бангладеш.

Также в Приморье трое тигрят вышли на дорогу без мамы.