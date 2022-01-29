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В России госпитализировали еще 14 570 человек с COVID-19

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В России за прошедшие сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусной инфекцией, днем ранее число новых пациентов было меньше (14 046). Об сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

«Количество госпитализаций составило 14 570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Зафиксировано 668 летальных исходов», — уточнили в оперштабе.

По информации ведомства, за минувшие сутки в России полностью выздоровели 30 010 человек.

За указанный период в стране подтверждено 113 122 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Больше всего новых заражений коронавирусом в Москве (26 488), Петербурге (14 939) и Московской области (10 725).

Как пояснили в оперштабе, за время пандемии в России зафиксировали 11 615 779 случаев коронавируса.

Ранее россиян предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19 в скором времени.

Также вирусолог Сергей Нетесов назвал причину быстрого распространения «омикрона».

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Коронавирус 2019-nCoV
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