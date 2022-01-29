Украинские пограничники рассказали, сколько россиян не пустили в страну в 2021 году

В 2021 году пограничная служба Украины не пустила в два раза больше россиян, чем в позапрошлом году, сообщила пресс-служба ведомства.

По подсчетам погранслужбы, почти 7 тыс. россиян не разрешили въехать на территорию страны.

«Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки в нашу страну», — отметила пресс-служба.

Россиян не пускали на территорию Украины чаще других иностранцев.

Суммарно за 2021 год украинские пограничники запретили въезд в страну почти 46 тыс. человек, из них 31 тыс. граждан других стран.

«Причиной запрета пересечения границы для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны», — сказали в ведомстве.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, позволяющий россиянам, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, получать гражданство в упрощенном режиме.