Врач назвала два самых частых симптома «омикрон»-штамма

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли. Об этом рассказала врач-терапевт Марина Астафьева в интервью телеканалу «Звезда».

«При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», – рассказала специалист.

Она уточнила, что сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления, поэтому организму необходимо дать время «прийти в себя».

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы.

26 января Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме. Привитым или переболевшим при положительном результате ПЦР-теста на коронавирус и отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться, измерять температуру не реже одного раза в сутки.