Власти выделили свыше 7 млрд рублей на поддержку региональных поликлиник

Российские власти распорядились выделить более 7,3 млрд. рублей на поддержку поликлиник, находящихся в регионах. Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Речь идет о больницах, которые работают по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Решение приняли в связи с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон».

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть», — уточнил Мишустин.

Глава кабмина распорядится, чтобы Министерство здравоохранения России проконтролировало получение финансовой помощи территориальными фондами ОМС. Сам документ намерены опубликовать позднее.

Ранее сообщалось, что кабмин разрабатывает проекты по повышению зарплат бюджетников в отстающих регионах. На сокращение разрыва в зарплатах из бюджета страны придется выделить 1,5 трлн рублей за три года.