Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-фигуристка Волосожар поделилась мнением об организации ОИ-2022 10:58
Власти выделили свыше 7 млрд рублей на поддержку региональных поликлиник 10:53
Азмун: все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце 10:48
Москва потребовала от Канады объяснить подготовку неонацистов на Украине 10:44
«Ни в чем не нуждались»: знакомые рассказали о многодетной семье, погибшей... 10:42
Заполненность газом европейских хранилищ стала меньше 40% 10:34
Суд арестовал организатора бойкота QR-кодов в Петербурге 10:28
Плющенко спрогнозировал победу российских фигуристов в командном турнире ОИ-2022 10:27
В акватории стран ЕС зафиксировано резкое увеличение числа танкеров с СПГ 10:15
У Джонсона и Путина на следующей неделе может состояться телефонный разговор 10:08

Профессор ВШЭ предложил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РБК/YouTube

Профессор НИУ ВШЭ в Петербурге Даниил Александров заявил, что девятилетней студентке Московского государственного университета (МГУ) Алисе Тепляковой стоит вернуться в школу. Об этом сообщает mk.ru.

Как считает Александров, девочке еще рано получать знания в высшем учебном заведении. Объясняет он это тем, что спустя несколько лет у Тепляковой возникнут новые интересы, которые не будут пересекаться с психологией.

«Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — добавил профессор.

Также Александров допустил, что после возврата на школьную скамью, у девочки получится освоить социальные навыки. Еще школа повлияет на самостоятельность Тепляковой, предположил профессор.

«Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни», — обратил внимание профессор ВШЭ.

Ранее В СПЧ предложили сменить форму обучения девятилетней студентки МГУ Тепляковой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть