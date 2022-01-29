Профессор ВШЭ предложил вернуть девятилетнюю студентку МГУ Теплякову в школу

Профессор НИУ ВШЭ в Петербурге Даниил Александров заявил, что девятилетней студентке Московского государственного университета (МГУ) Алисе Тепляковой стоит вернуться в школу. Об этом сообщает mk.ru.

Как считает Александров, девочке еще рано получать знания в высшем учебном заведении. Объясняет он это тем, что спустя несколько лет у Тепляковой возникнут новые интересы, которые не будут пересекаться с психологией.

«Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — добавил профессор.

Также Александров допустил, что после возврата на школьную скамью, у девочки получится освоить социальные навыки. Еще школа повлияет на самостоятельность Тепляковой, предположил профессор.

«Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни», — обратил внимание профессор ВШЭ.

Ранее В СПЧ предложили сменить форму обучения девятилетней студентки МГУ Тепляковой.