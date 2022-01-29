Самозанятые получили новый способ заработать на онлайн-продажах

Самозанятые россияне смогут получать дополнительный заработок, выполняя несложные типовые задания в сфере онлайн-продаж. Для этого маркетплейс Ozon запустил краудфандинговую платформу Ozon Profit, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

За вознаграждение самозанятые могут проверять данные в карточках товаров, представленных на площадке — например, наличие бренда, название, аннотации к товарам, их характеристики и так далее. Дополнительно заработать на этом можно около 20 тыс. рублей, в зависимости от количества, качества и скорости выполнения задач.

Сейчас участникам биржи доступны тысячи заданий по проверке контента. Предполагается, что в дальнейшем самозанятые россияне смогут дополнять информацию о товаре, модерировать фото и отзывы, размечать данные для машинного обучения.

Прежде чем получить доступ к заданиям, исполнители проходят обязательное обучение, смотрят видеоуроки и сдают тесты.

«Ежедневная работа площадки включает миллионы рутинных операций, и не все можно доверить машинам, многие требуют человеческого интеллекта. Поэтому здесь, на наш взгляд, будет оптимальной модель краудсорсинга. Мы рассчитываем с ее помощью не только решить свои задачи, но и дать самозанятым россиянам новый, доступный для большинства источник заработка», — сказала директор по продукту для продавцов Ozon Анна Калеева.