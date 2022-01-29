Стали известны обстоятельства гибели пяти человек при пожаре в Архангельской области

В поселке Плесецк вероятной причиной смерти пяти человек, среди которых четверо детей, могло быть отравление продуктами горения. СК России по Архангельской области завел уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«Ночью 29 января в квартире деревянного 12-квартирного дома по улице Строительная в поселке Плесецк произошел пожар, при локализации которого обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет», — заявили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч.3 ст. 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По последним сведениям, идет допрос свидетелей по делу, назначены экспертизы.

Выяснилось, что семья, члены которой погибли в результате пожара, состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Сейчас сотрудники ведомства рассматривают неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи в качестве приоритетной версии пожара. Остальные жильцы дома не пострадали при пожаре.

До этого сообщалось, что в Южноуральске на пожаре погиб ребенок 2018 года рождения. Мать пыталась спасти его, но не успела — женщина вынесла из огня только дочь.