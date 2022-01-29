Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В российском поселке собаки покусали ребенка 09:29
Проживающих в ДНР и ЛНР россиян предупредили о призыве в армию 09:28
Капризов вошел в топ-9 бомбардиров НХЛ текущего сезона 09:19
Politico: Зеленский опасается, что Байден намеренно преувеличивает российскую угрозу 09:18
Самозанятые получили новый способ заработать на онлайн-продажах 09:15
Президент Хорватии назвал премьера страны украинским агентом 09:02
HR-специалисты назвали отрасли с самой сильной нехваткой кадров 09:00
Еще 29 человек сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022 08:59
В США назвали главную цель антироссийских санкций 08:48
Российские военные комплексы прибыли в Белоруссию 08:45

Стали известны обстоятельства гибели пяти человек при пожаре в Архангельской области

В Плесецке завели уголовное дело после смерти матери и четверых детей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
СК РФ

В поселке Плесецк вероятной причиной смерти пяти человек, среди которых четверо детей, могло быть отравление продуктами горения. СК России по Архангельской области завел уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«Ночью 29 января в квартире деревянного 12-квартирного дома по улице Строительная в поселке Плесецк произошел пожар, при локализации которого обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет», — заявили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч.3 ст. 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По последним сведениям, идет допрос свидетелей по делу, назначены экспертизы.

Выяснилось, что семья, члены которой погибли в результате пожара, состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Сейчас сотрудники ведомства рассматривают неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи в качестве приоритетной версии пожара. Остальные жильцы дома не пострадали при пожаре.

До этого сообщалось, что в Южноуральске на пожаре погиб ребенок 2018 года рождения. Мать пыталась спасти его, но не успела — женщина вынесла из огня только дочь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть