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Пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Архангельской области

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Как минимум пять человек погибли в результате пожара в поселке Плесецк Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что в 03:20 мск загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Строителей, 36. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарные, однако пятерых пострадавших спасти не удалось. Среди погибших — четверо детей и один взрослый.

На месте происшествия работают представители правоохранительных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Южноуральске на пожаре погиб ребенок 2018 года рождения. Мать пыталась спасти его, но не успела — женщина вынесла из огня только дочь. У женщины случился выкидыш, когда она пыталась спасти сына из огня.

После смерти мальчика было возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Челябинского следственного комитета доложить о ходе расследования .

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