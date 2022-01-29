Снег и до -3°C ожидается в Москве

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный снег ожидаются в Москве в субботу, 29 января, следует из данных Гидрометцентра России.

Днем в столице — от -1°C до -3°C, ночью на 30 января температура воздуха снизится до -6°C. Облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололед. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/c. В ночь ветер до 7 м/c и может усилиться в течение следующего дня.

Атмосферное давление составит 737–739 мм рт. ст., далее будет снижаться. Влажность воздуха — 91%

В области ожидается температура в диапазоне от -3°C до -6°C, ночью похолодает до -8°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в последние дни января в Москве может опуститься до рекордно низких отметок.

Он подчеркнул, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная погода для прогулок по городу. Ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января ожидается усиление ветра.