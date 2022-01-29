Президент Аргентины Фернандес рассказал о своем выборе вакцины от COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал, что, выбирая между различными вакцинами от коронавируса, предпочел привиться российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

«Когда пришло время делать третью прививку, мне предложили другую вакцину. Но я сказал, что предпочитаю «Спутник». Я очень доверяю этой вакцине. Я привился, а потом заболел, и я уверен, что хорошо перенес эту болезнь благодаря тому, что был привит «Спутником», — заявил Фернандес.

В публикации отмечается, что кроме «Спутника V», в Аргентине для иммунизации населения используют вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.

Ранее стало известно, что Миниздрав Филиппин начал использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для ревакцинации.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».