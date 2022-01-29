Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что начиная с 1 февраля в Российской Федерации будет увеличено несколько пособий, например, единовременное пособие при усыновлении детей. Так выплата будет равна 156 429 рублям в случае, если ребенок старше семи лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Сорокиной, пособие смогут также получать жены и дети призывников. Например, беременная женщина в статусе жены призывника сможет рассчитывать на единовременную выплату в размере 32 420 рублей, а мама или опекун ребенка — 13 895 рублей.

«Кроме декретных пособий и ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет также предусмотрено и ежемесячное пособие до трех лет», — рассказала экономист.

Она подчеркнула, что максимальное «декретное» пособие составит 360 164 рублей за 140 дней, а максимальное пособие по уходу за первенцем — 31 282 рублей, минимальное — 7 493 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым страховые пенсии будут проиндексированы на уровне 8,6%.