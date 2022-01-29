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Биотехнолог заявил, что «омикрон» мутирует в «злобный суперштамм»

Биотехнолог Дурманов: из-за мутаций «омикрона» есть вероятность появления «злобного суперштамма»

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Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявил, что из-за возникновений мутаций «омикрона» велика вероятность возникновения «злобного суперштамма». Об этом сообщает «радио Sputnik».

«Пессимисты утверждают, что «омикрон» является неким сигнал, что вирус мутирует. В случае, если у «омикрона» около 50 мутаций, видимо, развившихся во время пребывания коронавируса в организме человека с ослабленным иммунитетом, точно так же могут образоваться и другие, новые комбинации генетического материала в вирусе, и мы можем получить более «злобный» штамм», — утверждает Дурманов.

Он отметил, что научное сообщество, которое занимается проблемами, связанными с пандемией коронавируса, разделилось на две «полярные группировки»: оптимисты и пессимисты.

Одни утверждают, что «омикрон», пусть и более заразный, но все же слабый и менее смертоносный штамм. Другие считают, что «омикрон» — некий сигнал того, что вирус постепенно мутирует, что может привести к распространению новых опасных штаммов.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что вариант ВА2 штамма коронавируса «Омикрон» оказался заразнее основной линии.

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