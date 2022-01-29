Доктор наук назван опасности нового «омикрона»

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что вариант ВА2 штамма коронавируса «Омикрон» оказался заразнее основной линии. Об этом сообщает URA.RU.

«У варианта «Омикрона» ВА2 выявлено восемь уникальных замен в спайк-белке. По данным датского государственного института сывороток, линия оказалась заразнее южноафриканской ВА1.1, однако клинически заболевание, вызванное им, протекает также, а роста доли госпитализации не происходит. ВА2 уже активно распространяется в Дании, Норвегии, Таиланде и Индии», — рассказал Токарев.

Он добавил, что в России, по данным секвенирования, пока циркулирует южноафриканский вариант ВА1.1.

Ранее главврач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что рост нагрузки на первичное амбулаторное звено становится особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим штаммом «омикрон».

Медик также указал, что отмечается относительно легкое течение COVID-19, госпитализация в стационары растет не такими взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов.