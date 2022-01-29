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Мать погибшего в пожаре в Южноуральске потеряла еще одного ребенка

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РИА «Новости»

Мать погибшего при пожаре в Южноуральске мальчика рассказала, что у нее случился выкидыш, когда она пыталась спасти сына из огня. Об этом сообщает Life.

По словам женщины, возгорание в доме произошло из-за проводки — она не раз жаловалась на проблему, однако в ответ ей только «улыбались». Она добавила, что один из сотрудников МЧС счел ее виновной в пожаре, но женщина отрицает это и «сделала все, что могла». Она убеждена, что виноваты сотрудники МЧС — якобы слишком долго разворачивали технику и не искали ее сына в горящем доме.

Женщина также уточнила, — никто даже не предложил оказать ей психологическую помощь после пережитого.

Ранее сообщалось, что в Южноуральске на пожаре погиб ребенок 2018 года рождения. Мать пыталась спасти его, но не успела — женщина вынесла из огня только дочь. По неподтвержденным данным, малыша ранее якобы находили спящим на улице, а мать однажды хотела отдать его в детдом.

После смерти мальчика было возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Челябинского следственного комитета доложить о ходе расследования .

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