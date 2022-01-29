Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Доктор наук назван опасности нового «омикрона» 01:48
Украинский футболист рассказал, как избил одноклубника в душе 01:28
Европа начала искать новых поставщиков газа из-за опасных действий России 01:24
Мать погибшего в пожаре в Южноуральске потеряла еще одного ребенка 01:19
Стало известно, кто возглавит сборную Польши по футболу 01:05
Россиянам назвали способ защиты интимных фото от «слива» 01:03
Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open против Надаля 00:49
Суд отправил в СИЗО украинского военного, расстрелявшего сослуживцев 00:42
Жених Волочковой «пропал» после скандального разоблачения 00:28
Экс-наставник хоккейной сборной России рассказал о бардаке в команде 00:27

Гинцбург объяснил причину появления NeoCov

Гинцбург: появление NeoCov обусловлено постоянной мутацией вирусов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление нового коронавируса NeoCov обусловлено тем, что мутации вирусов происходит постоянно. Об этом сообщает ТАСС.

«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — утверждает Гинцбург.

Ранее вирусолог Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность того, что новый коронавирус из ЮАР NeoCov передастся человеку, не очень высока.

Накануне ученые выяснили, что новый вирус из ЮАР под названием NeoCov может проникать в клетки так же, как и коронавирус.

По данным экспертов, подобные коронавирусу патогены существуют в популяциях летучих мышей и других диких животных по всему миру. Если контакты между человеком и дикими животными будут происходить чаще, патогены могут стать источниками новых пандемий в будущем, считают ученые.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть