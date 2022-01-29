Гинцбург объяснил причину появления NeoCov

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление нового коронавируса NeoCov обусловлено тем, что мутации вирусов происходит постоянно. Об этом сообщает ТАСС.

«Мутации идут постоянно. В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты. Где уровень секвенирования порядка 2-4 тыс., там никогда новых штаммов вы и не выявите», — утверждает Гинцбург.

Ранее вирусолог Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность того, что новый коронавирус из ЮАР NeoCov передастся человеку, не очень высока.

Накануне ученые выяснили, что новый вирус из ЮАР под названием NeoCov может проникать в клетки так же, как и коронавирус.

По данным экспертов, подобные коронавирусу патогены существуют в популяциях летучих мышей и других диких животных по всему миру. Если контакты между человеком и дикими животными будут происходить чаще, патогены могут стать источниками новых пандемий в будущем, считают ученые.