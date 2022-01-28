Подавшему в суд на Деда Мороза петербургскому юристу вернули иск

Юристу из Санкт-Петербурга Игорю Мирзоеву, который подал в суд на Деда Мороза, вернули исковое заявление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Вологодской области.

«Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес определение о возвращении Игорю Мирзоеву искового заявления к АО «Дед Мороз», — сказано в сообщении.

В пресс-службе указали, что в установленный судебной инстанцией срок юрист не устранил обстоятельства, которые послужили основанием для оставления иска без движения.

«Возвращение заявления не препятствует повторному обращению Мирзоева в суд с заявлением о том же предмете и по тем же основаниям, если будет устранено допущенное нарушение», — добавляется в сообщении.

Ранее юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев заявил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.

Глава государства во время большой пресс-конференции, прошедшей в декабре, решил выступить в роли «адвоката» Деда Мороза и прокомментировал иск Мирзоева. Так, российский лидер посоветовал юристу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу дарить ему подарки на Новый год.

Мужчина намеревался отсудить у Деда Мороза 10 млн рублей — в эту сумму он оценил 23 года, проведенные в ожидании исполнения своих желаний. В числе подарков, которые юрист так и не получил на Новый год, он назвал автомобиль, квартиру, загородный дом и кругосветное путешествие. Иск к Деду Морозу поступил в Великоустюгский суд 24 декабря.