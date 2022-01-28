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Жена экс-судьи Янгулбаева отказалась от адвоката

Жена экс-судьи Чечни Мусаева написала заявление об отказе от адвоката

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Супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которая находится в спецприемнике в Грозном, написала заявление об отказе от адвоката. Копию документа опубликовал Telegram-канал «Комитет против пыток» (в 2015 году внесен Минюстом в реестр иноагентов и был ликвидирован, в настоящее время работает под тем же названием без образования юрлица).

«Я, Мусаева З.А., в настоящее время имею реальную возможность воспользоваться услугами защитника Немова Александра. Мои права мне разъяснены, в услугах не нуждаюсь. В настоящее время в связи с состоянием здоровья участвовать в каких-либо процессуальных действиях отказываюсь», — говорится в заявлении.

В «Комитете против пыток» сообщили, что в спецприемник к женщине не пустили группу адвокатов, сославшись на карантин и «вызов начальства». Спустя два часа к защитникам подъехал замначальника полиции МВД ЧР по охране общественного порядка Хусейн Айдамиров и показал это заявление.

«Комитет против пыток» считает, что Мусаева отказалась от адвоката под давлением.

Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с поступающей информацией о «похищениях и произвольных задержаниях», которые якобы проводят власти Чечни, заявив, что такая «тактика давления» применяется по отношению к родственникам «диссидентов, которые живут за пределами России», упомянув жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

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