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Главврач петербургского медцентра арестован после отравления пациентов барием

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главного врача «Городского консультативно-диагностического центра №1» Евгения Попова после смерти троих пациентов от отправления барием. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов в Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Попова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 УК РФ, ч.3 ст.238 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, он утвердил заявку на закупку препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», не включенного в государственный реестр лекарственных средств, в компании «НеваРеактив». Вещество, отметили в пресс-службе, не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Всего пострадали более 20 человек. Шесть были госпитализированы, из них трое скончались, несмотря на оказанную медиками помощь, и еще трое находятся в реанимации. Специалисты выявили у пациентов отравление барием — веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также по ч. 3 ст. 238 (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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