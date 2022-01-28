Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Чехии бывшего военного России заподозрили в причастности к взрывам во... 21:17
В США потребовали от России объяснений по ситуации на Украине 21:11
Черчесов переболел коронавирусом и вернулся к работе с «Ференцварошем» 21:10
Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены 21:00
Продюсер Андрей Тропилло попал в больницу с коронавирусом 20:59
Подростки, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Нижнем... 20:58
Бензема уплатил €230 тысяч компенсации по делу о шантаже Вальбуэна 20:52
Летчик-испытатель перечислил возможные причины падения вертолета под Ульяновском 20:47
В Госдуме назвали плюсы от создания Социального фонда России 20:35
Зеленский прокомментировал сообщения об эвакуации дипломатов из Киева 20:33

Избитый фотоблогер призвал россиян не ездить в Египет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
northern.friend/Instagram

Российский блогер и фотограф Арсений Котов, который ранее был избит в Египте, заявил, что туристам не следует посещать эту страну, передает Telegram-канал Readovka.

Он отметил, что МИД России и общественный резонанс помогли ему избежать заключения и вернуться на родину. Также россиянин указал, что, по словам консулов РФ, подобные случаи нередки. Местные силовики, как заявил он, очень не любят русских. Людей могут закрыть на две недели без еды в изоляторе за то, что они запустили дрон рядом с достопримечательностью.

Котов также рассказал, что если девушку заподозрили в занятии проституцией, то египетские правоохранители могут жестоко избить и надолго бросить ее в тюрьму.

«Бывают просто кошмарные случаи. Не попадайте в тюрьму в Каире и вообще не ездите в Египет, там хреново», — посоветовал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты вытащили фотографа из тюрьмы, а он их не поблагодарил в социальных сетях.

27 января Котов написал в своем Instagram о нападении местных жителей и попытке грабежа во время его прогулки по городу Мусорщиков (Маншият-Насир) на окраине Каира. Он рассказал, что ему удалось отбиться и попросить помощи у полицейских, однако позже он сам был задержан для выяснения обстоятельств. По словам фотографа, он пять раз звонил в российские посольство, однако никакой помощи ему не предоставили. Позже дипломаты опровергли это обвинение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Происшествия с россиянами за рубежом
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть