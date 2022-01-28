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В Госдуме назвали плюсы от создания Социального фонда России

Депутат Нилов считает, что при реорганизации ПФР выплаты россиянам могут вырасти

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Пресс-служба ЛДПР

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд позволит оптимизировать структуру и их работу. Об этом заявил изданию «Лента.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Здесь речь идет только об оптимизации работы и сокращении нагрузки на работодателя. Сегодня получается так, что работник страхуется в трех фондах, а работодателю приходится по трем направлениям взносы направлять. По каждому виду взноса — своя налогооблагаемая база. И чтобы от этого уйти, предложено объединить эти фонды», — пояснил депутат.

Кроме того, считает он, появление закона о внебюджетном фонде позволит регламентировать деятельность негосударственных пенсионных фондов и избежать «перекрестного» финансирования, которое регулярно допускалось в фонде социального страхования. Также, подчеркнул Нилов, создание Социального фонда может увеличить часть выплат гражданам.

«Граждане с точки зрения получения соответствующих выплат могут не волноваться. Если налогооблагаемая база повысится для выплат, которые сегодня определяют в фонде социального страхования, они даже увеличатся», — сказал депутат, добавляя, что могут вырасти выплаты по больничному и по уходу за ребенком.

Ранее в Минтруде подтвердили сообщения об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и создании на его основе Социального фонда России. С 1 января 2023 года министерство предлагает ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом, также объединить льготные ставки взносов в три группы — 15%, 7,6% и 0%. Благодаря принятым мерам, считают в министерстве, к 2025 году увеличится до 57,4 тыс. рублей максимальное пособие по уходу за ребенком (вместо 37,9 тыс.), максимальное пособие по беременности за 140 дней — до 660,9 тыс. рублей (вместо 435,9 тыс. рублей) и максимальное пособие по временной нетрудоспособности — до 143,5 тыс. (при стаже от 8 лет, вместо 94,7 тыс.).

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