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Россия готовит ответ на меры Германии в отношении RT DE

ТАСС: Россия введет ответные меры против немецких СМИ из-за ограничения работы RT DE в Германии

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Москва рассмотрит введение ответных мер из-за действий немецких властей в отношении канала RT, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный источник.

По информации источника, рассматриваются такие меры, как введение штрафов в отношении видеохостинга YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, а также ограничения в отношении немецких СМИ и журналистов.

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. В отношении RT начали расследование, глава регулятора Ева Флекена сообщила, что канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия властей Германии против RT.

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