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В США мост обрушился на газопровод накануне приезда Байдена

В американском Питтсбурге при обрушении моста на газопровод пострадали более 10 человек

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Служба общественной безопасности Питтсбурга, штат Пенсильвания, сообщила в Twitter о том, что в восточной части города мост обрушился на газопровод.

По информации ведомства, после происшествия в районе «сильно пахнет газом», газопровод был поврежден.

На месте работают пожарная служба, скорая помощь и полиция. Там развернуты поисковые работы, чтобы убедиться, что под обрушившимся мостом нет людей. В службе отметили, что в результате инцидента три человека были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Между тем, по данным ABC News, в момент обрушения на мосту находились три-четыре автомобиля, их уже эвакуировали. 10 человек обратились за медицинской помощью.

Это произошло за несколько часов до выступления в Питтсбурге президента Джо Байдена. Как сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, президенту доложили о случившемся и он поблагодарил спасателей, оказывающих помощь пострадавшим. Она отметила, что Байден продолжит запланированную работу, но будет поддерживать связь с официальными лицами на местах.

Ранее стало известно, что в США самолет столкнулся с вертолетом, погибли два человека.

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