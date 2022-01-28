Британка проснулась и забыла 20 лет своей жизни

Жительница Англии легла спать, а, проснувшись, осознала, что забыла последние 20 лет из своей жизни, пишет New York Post.

Клэр Маффет-Рис познакомилась со своим мужем в пабе в 1995 году. В 2008 году супруги сыграли свадьбу, а позже у них родились два сына: Джек и Макс. Как рассказала 43-летняя британка, семья жила душа в душу, но все изменилось в 2021 году.

По словам Клэр, в тот день она почувствовала себя плохо, уложила младшего сына в кровать и сама легла спать. Утром муж попытался ее разбудить, но она не шевельнулась. Перепуганный супруг вызвал врачей, которые увезли Маффет-Рис в больницу.

Уже в клинике Клэр пришла в себя, но у нее начались припадки. Получив данные анализов, медики сообщили семье британки, что у пациентки энцефалит, посоветовав готовиться к худшему.

Однако спустя 16 дней интенсивной терапии состояние Клэр пришло в норму. Правда, появилась новая проблема: она напрочь забыла последние 20 лет из жизни.

«Моя первая фраза была: «Как там коты?». Я узнала, что их уже давно усыпили», — рассказала Клэр.

Британка знала, что у нее есть дети, но не могла вспомнить их имена и когда у них дни рождения.

«Скотт [муж] показал мне фотографии с праздников, кадры из дома, снимки с нашей свадьбы — ничего из этого я не помнила», — призналась Маффет-Рис.

Кроме того, Клэр не помнила, что началась пандемия коронавируса, не знала о взрывах в США 11 сентября 2001 года — все это было для нее в новинку.

На данный момент женщина все еще восстанавливается после болезни — в этом ей помогает семья.

«Джек и Макс рассказывают мне о своих любимых фильмах. Каждый день я узнаю что-то новое, например, какую еду или музыку они любят. Что касается потерянных воспоминаний, то есть крошечный шанс, что они вернутся», — добавила Клэр.

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