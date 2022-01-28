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В Перми подросток напал на учителя с ножом из-за плохих оценок

Подростка, ранившего учителя в Перми, отправили на принудительное лечение

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В Перми подросток напал на учителя физики из-за плохих оценок, нанеся ей два удара в шею. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, инцидент произошел в мае прошлого года в лицее №1 в Березниках. В результате 74-летнего педагога удалось спасти.

Судебная экспертиза выявила у 17-летнего нападавшего психическое расстройство. Суд постановил отправить его на принудительное лечение.

В ноябре 2021 года в Новосибирске пятиклассник набросился на своего одноклассника. Учитель попытался защитить ребенка. При этом нападавший состоял на внутришкольном учете.

До этого в Твери арестовали подростка, который напал на руководителя регионального управления Следственного комитета России. Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности.

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