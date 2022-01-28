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Собянин представил проект по созданию в Москве площадок для выгула собак нового формата

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Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации пилотного проекта по созданию площадок для выгула собак и отдыха их владельцев в новом формате.

По его словам, летом 2021 года власти в рамках программы «Мой район» обсудили с местными жителями концепции новых площадок для собак.

«Нам очень важно было услышать мнение не только любителей домашних животных, но и тех, у кого собак нет, чтобы в итоге принять взвешенное решение. Итогом этой работы стали 4 площадки нового формата, созданные в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах Москвы», — написал мэр в своем блоге.

Площадь новых площадок составляет от 5 до 30 соток, они покрыты зеленым загоном с грунтовыми или мощеными дорожками. Помимо снарядов для тренировок на площадках есть лавочки под навесами для хозяев.

Также Собянин отметил, что в 2022 году планируется создать 14 новых и благоустроить свыше 50 собачьих площадок во всех округах Москвы.

«Предлагаю подойти к этим проектам неформально. В рамках нового проекта «Питомцы в Москве» мы хотим обсудить будущие площадки с владельцами собак, экспертами кинологических ассоциаций и заинтересованными местными жителями. И в результате – реализовать проекты, в которых будут максимально учтены интересы всех горожан», — добавил он.

Работу возглавят депутаты местного самоуправления.

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