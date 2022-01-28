В Роспотребнадзоре рассказали о резком росте заболевших COVID-19 среди детей

Число заболевших COVID-19 детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила сотрудник Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», — сказала она.

По словам Руженцовой, вызванная «омикрон»-штаммом волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что коронавирус может вызывать у детей разные симптомы. Медик уточнил, что помимо респираторных симптомов возможно также появление у ребенка «ковидных пальцев».