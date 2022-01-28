В России предложили реорганизовать Пенсионный фонд

Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию, которая получит название Социальный фонд, пишет газета «Коммерсантъ».

Таким образом, работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Благодаря объединению административных функций также упростится получение социальных услуг.

Среди других важных изменений указывается то, что организация получит новый организационно-правовой статус — «внебюджетный фонд». В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координацией работы нового фонда займется Минтруд, а управление будут передано наблюдательному совету.

Ожидается, что реформа состоится к 2023 году. Минтруд рассчитывает уже весной внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется принять законопроект о реформе накопительных пенсий. Реформа предполагает налоговые вычеты для накопительной пенсии в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.