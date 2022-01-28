Японская клиника представила проект проведения доклинических испытаний «Спутника V»

Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщает на странице российской дипмиссии в Facebook.

В публикации отмечается, что в пресс-конференции, которая состоялась в посольстве, принимали участие посол России в Японии Михаил Галузин и представители руководства клиники.

«Представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К. Косака и А. Судзуки в своем выступлении сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями, в том числе в известном специализированном журнале The Lancet», — указано в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения в 2022 году.