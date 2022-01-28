Консульство нашло россиянку с 9-месячной дочерью, пропавших в Мексике

Российское консульство в Мексике обнаружило ранее считавшуюся пропавшей россиянку Татьяну Минееву и ее девятимесячную дочь Камилу, сообщает РИА «Новости».

«Мы установили связь с Татьяной - ни ей, ни её ребенку ничего не угрожает. Она никуда не пропадала, а причиной появления сообщений о розыске стал семейный конфликт», — заявил старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

До этого предполагалось, что младенец и ее мать могут находиться в опасности — они могли стать жертвами преступления. В ориентировке, составленной на Камилу, было указано, что она является гражданкой Мексики.

Ранее сообщалось, что россиянка с девятимесячным ребенком пропала в Мексике.

До этого в Камбодже неизвестный мужчина похитил гражданку России после проведенного с ней свидания и требует выкуп в размере $10 тыс. Подруга Анастасии Шередько рассказала, что девушка познакомилась, предположительно, с гражданином Китая в соцсети WeChat. В процессе свидания россиянка отправила подруге геолокацию, а после перестала выходить на связь.